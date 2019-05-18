شرطي مغربي يضرب فنانا 'على المباشر'

صدمة كبيرة خلفها مقطع فيديو بثه كوميدي مغربي شاب عبر صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يتعرض للضرب من طرف شرطي.

الكوميدي أمين راضي، ظهر في بداية مقطع فيديو بثه، اليوم السبت، بشكل مباشر عبر صفحته على فيسبوك، والتي يتابعها أزيد من مليون شخص، وقال إن شرطيا أوقفه ونعته بـ"الحمار" كما قال إنه ضربه، ليفاجأ، وهو ما يزال على المباشر، بالشرطي يهجم عليه ويضربه.

وإلى جانب الآلاف الذين شاهدوا الفيديو عبر صفحته، قام نحو خمسة آلاف آخرين بمشاركة المقطع بعد نحو ساعة من بثه فقط، مثيرا موجة من ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبغض النظر عن سبب توقيفه وصحة ما قاله في بداية المقطع من عدمها، فقد ذهبت كثير من التعليقات في اتجاه استنكار ما قام به الشرطي في حق الكوميدي الشاب، وأكدوا أنه ليس من حق الشرطي ضربه أو ضرب أي مواطن آخر.

"كيفاش كتفسرو بوليسي كايضرب فنان على المباشر لقيامه بمخالفة سير أو لأي سبب من الأسباب، واخا يكون مواطن عادي هل لديه الحق لضربه؟" يتساءل أحد النشطاء مستنكرا، والذي عبر عن صدمته للمشهد قبل أن يردف متسائلا "كيفاش بغينا شباب بلادنا ابقاو أو احلمو أو اشاركو فالتنمية ديال بلادهم؟".

متفاعل آخر تشارك الفيديو وأرفقه بتعليق "أمين الراضي اليوتوبر والكوميدي المغربي لي عايش ففرانسا، هاد الأيام جا المغرب على قبل واحد الجولة فنية؛ المهم اليوم فكازا وقع شي مشكل بينو وبين شي بوليسي؛ هاد الأخير غادي يضرب أمين ويسلخو".

"مرحبا في المغرب، الكوميدي أمين راضي يتعرض للضرب من طرف شرطي أثناء بث مباشر" تقول إحدى الصفحات على فيسبوك، قبل أن تردف "العالم الثالث يبقى عالما ثالثا".

وفي بلاغ لها بشأن هذه الواقعة، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح بحث قضائي، زوال اليوم السبت، "للتحقق من الاتهامات المنسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن الدار البيضاء والتي يوثقها شريط فيديو تم بثه مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وبحسب المصدر نفسه فإنه و"في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة".

وذكرت المديرية أنها تفاعلت "بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوصي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة تيط مليل بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يظهر المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي".