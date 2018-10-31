شرطة نيويورك تستبعد فرضية انتحار السعوديتين الغريقتين

تواصل السلطات الأميركية تحقيقاتها في ظروف غامضة أدت إلى وفاة أختين سعوديتين عثر على جثتيهما على ضفة نهر هدسون في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي.

وعلى بعد حوالي 225 ميلا من مكان إقامة الأختين تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما) في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، لفظت مياه هدسون جثتيهما وعثر عليهما أحد المشاة يوم الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر بعد شهرين بالضبط على بلاغ في فرجينيا عن اختفائهما.

ولم تعلن السلطات الأميركية بعد عن سبب الوفاة، لكنها كشفت في وقت سابق عدم وجود آثار لإصابات جسدية على الجثتين اللتين كانتا مقيدتين مع بعضهما البعض بشريط لاصق، ويقابل وجه الواحدة الأخرى وترتديان ملابس سوداء متشابهة.

والدة الأختين أبلغت المحققين قبل يوم من العثور على جثتي ابنتيها أنها تلقت اتصالا من السفارة السعودية أمرت خلاله الأسرة بمغادرة الولايات المتحدة لأن ابنتيها تقدمتا بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي، بحسب ما أفادت به شرطة نيويورك الثلاثاء.

وأرسلت شرطة نيويورك محققا إلى فرجينيا لجمع مزيد من المعلومات عن الأختين وعن حياتهما. وقال قائد المحققين درموت شاي إن السلطات ترغب على وجه الخصوص في معرفة ما حدث منذ الإبلاغ عن اختفاء تالا وروتانا وسبب توجههما إلى نيويورك.

ويحقق مكتب الطب العدلي في نيويورك في سبب الوفاة. وتم استبعاد فرضية أن تالا وروتانا قفزتا في النهر من جسر جورج واشنطن.

وأعلنت القنصلية السعودية في نيويورك أنها كلفت محاميا بمتابعة القضية، مشيرة في بيان إلى أن السفارة في واشنطن تواصلت مع أسرة المتوفيتين وعرضت دعمها ومساعدتها في هذا الوقت الصعب. وقالت إن الشابتين كانتا طالبتين ترافقان أخاهما في واشنطن.

وانتقلت تالا وروتانا إلى الولايات المتحدة مع أمهما في 2015 واستقرتا في فيرفاكس القريبة من العاصمة واشنطن، وفق وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وكانت روتانا تدرس في جامعة جورج ميسون لكنها غادرتها في الربيع الماضي. ووصف متحدث باسم الجامعة وفاتها بأنها "مأساوية"، مشيرا إلى أن الجامعة تتعاون مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن الأختين غادرتا منزل أسرتهما ووضعتا في ملجأ لم تكشف طبيعته، بعد اختفاء سابق في كانون الثاني/ديسمبر عام 2017. وقد تم الإبلاغ عن اختفائهما مجددا في 24 آب/أغسطس 2018.

وتوفر السلطات ومنظمات أميركية ملاجئ مختلفة لمساعدة الأفراد المشردين أو الهاربين من بيئة عنيفة أو وضع منزلي يهدد سلامتهم.