شرطة لندن تعتقل جوليان أسانج

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في السفارة الإكوادورية صباح الخميس.

وقالت الشرطة على حسابها في تويتر إن "أسانج اعتقل داخل سفارة الإكوادور ونقل إلى قسم شرطة وسط لندن حيث سيظل إلى حين مثوله أمام محكمة ويستمنستر في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الشرطة في بيان أنها نفذت مذكرة اعتقال ضد مؤسس ويكيليكس أصدرتها محكمة ويستمنستر بعد فشله في تسليم نفسه في 29 حزيران/يونيو 2012.

وأضافت أنها "دعيت إلى مقر السفارة من قبل سفير الإكوادور بعد سحب الأخيرة اللجوء الذي كانت قد منحته لأسانج" قبل سنوات.

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتفادي ترحيله إلى السويد حيث يواجه تهما بالاغتصاب. ورغم إغلاق ملفه في السويد، يبقى أسانج خاضعا لمذكرة توقيف بريطانية لانتهاكه شروط إطلاق السراح المشروط المرتبط بقضيته في السويد.

وانتشر فيديو يظهر فيه أسانج وهو يغادر مقر السفارة الإكوادورية بعد اعتقاله.

وكانت الإكوادور قد وصفت قبل أيام أنباء عن اعتزامها سحب اللجوء من أسانج على خلفية نشر موقعه معلومات خاصة تناولت الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، بأنها "شائعات مسيئة".

وطبقت الإكوادور منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي قواعد جديدة لإدارة الزيارات والاتصالات والشروط الصحية في السفارة، في رد على ما تعتبره حكومة كيتو تدخلا متواصلا من مؤسس ويكيليكس في شؤون الإكوادور الداخلية وشؤون دول أخرى.

وأقرت ويكيليكس بإن عدم التزام أسانج بتلك الشروط يمكن أن يؤدي إلى "وقف اللجوء".

ويخشى أسانج في حال توقيفه من أن يرحل إلى الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقعه آلاف الوثائق السرية لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين نشرتها وسائل الإعلام في العالم أجمع.