شرطة لندن تطلق النار أمام سفارة أوكرانيا

أطلقت الشرطة البريطانية النار أمام سفارة أوكرانيا في لندن السبت بعد أن صدمت إحدى السيارات وبشكل متكرر سيارة السفير التي كانت متوقفة، ثم توجهت نحو الضباط الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع.

ولم يصب أي موظف دبلوماسي في الحادثة، ولم يصب كذلك المشتبه به وهو في الأربعينيات من العمر، ولكن تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد اعتقاله، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 8:30 صباحا (07:30 ت.غ) في منطقة هولاند بارك الراقية، ولا تتعامل معه الشرطة على أنه حادث إرهابي.

وأكدت السلطات أن سيارة صدمت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من السفارة الأوكرانية.

وأفاد بيان للسفارة بأن "السيارة الرسمية لسفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة تعرضت للصدم بشكل متعمد أثناء توقفها أمام مبنى السفارة".

وجاء في البيان أنه تم استدعاء الشرطة التي سارعت إلى محاصرة سيارة المشتبه به، وأن الشرطة اضطرت إلى إطلاق النار على سيارة الجاني.