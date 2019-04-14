شرطة بروكسل توقف مشتبها به

أوقفت الشرطة البلجيكية رجلا في جنوب بروكسل بشبهة التحضير لهجوم "إرهابي"، بحسب ما افادت به وسائل إعلام بلجيكية الأحد.

وذكرت قناة "آر تي إل" وصحيفة "لا ديرنيير أور" عبر موقعهما على الإنترنت أن الرجل البالغ 22 عاما أوقف السبت في منزله في مدينة وافر الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية.

وأوقف المشتبه به لاستجوابه في إطار تحقيق لوحدات مكافحة الإرهاب بشأن أنشطة لم يُكشف عن طبيعتها.

وأفادت صحيفة "لا ديرنيير أور" أن الرجل كان يحضر لهجوم وشيك، غير أن "آر تي إل" لم تؤكد هذه المعلومات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من النيابة العامة البلجيكية.

وارتكب متشددون هجمات عدة في مدن أوروبية خلال السنوات الماضية بينها بروكسل التي شهدت هجمات ضد المطار ومحطة لقطارات الأنفاق في 22 آذار/مارس 2016.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا ومئات الجرحى.