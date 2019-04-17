5 شخصيات عربية بين الأكثر تأثيرا في العالم

ضمت قائمة مجلة تايم للشخصيات الـ 100 الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2019 خمس شخصيات عربية.

وتصدر قسم المؤثرين "العظماء" مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح، الذي حصد جوائز عديدة على المستوى الإنكليزي والأوروبي في عالم كرة القدم.

وحل الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك ضمن قائمة المشاهير من الممثلين.

وفاز مالك بجوائز عديدة بينها غولدن غلوب والأوسكار، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين.

ووضعت المجلة الناشطة السعودية لجين الهذلول ضمن قائمة الأيقونات، وهي لا تزال معتقلة في السعودية منذ أيار/ مايو 2018.

وفي الفئة ذاتها، صنفت المجلة الناشطة الحقوقية اليمنية رضية المتوكل، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ودفعت مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في الحرب اليمنية.

وحل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ضمن قائمة القادة، لما له من دور في المنطقة العربية والإمارات، حسب المجلة.