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5 شخصيات عربية بين الأكثر تأثيرا في العالم

محمد صلاح على غلاف مجلة تايم

ضمت قائمة مجلة تايم للشخصيات الـ 100 الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2019 خمس شخصيات عربية.

وتصدر قسم المؤثرين "العظماء" مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح، الذي حصد جوائز عديدة على المستوى الإنكليزي والأوروبي في عالم كرة القدم.

محمد صلاح على غلاف مجلة تايم
محمد صلاح على غلاف مجلة تايم

وحل الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك ضمن قائمة المشاهير من الممثلين.

وفاز مالك بجوائز عديدة بينها غولدن غلوب والأوسكار، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين.

رامي مالك يتسلم جائزة الأوسكار
رامي مالك يتسلم جائزة الأوسكار

ووضعت المجلة الناشطة السعودية لجين الهذلول ضمن قائمة الأيقونات، وهي لا تزال معتقلة في السعودية منذ أيار/ مايو 2018.

الناشطة لجين الهذلول
الناشطة لجين الهذلول

وفي الفئة ذاتها، صنفت المجلة الناشطة الحقوقية اليمنية رضية المتوكل، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ودفعت مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في الحرب اليمنية.

رضية المتوكل
رضية المتوكل

وحل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ضمن قائمة القادة، لما له من دور في المنطقة العربية والإمارات، حسب المجلة.

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي

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