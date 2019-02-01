تقارير: شحنة ذهب فنزويلي إلى الإمارات

كشف السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو الخميس عن تقارير حول خطة لتهريب شحنة ذهب من فنزويلا إلى الإمارات.

وقال روبيو إن مواطنا فرنسيا يعمل لدى شركة "نور كابيتال" الاستثمارية الإماراتية هو "في كاراكاس اليوم لترتيب سرقة المزيد من الذهب من فنزويلا".

وتصف الشركة الإماراتية نفسها كـ"واحدة من بيوت الاستثمار القليلة والمرخصة والمنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

وأضاف روبيو مخاطبا السفارة الأميركية في الإمارات "أتمنى أن تنصحوهم بأنهم وأي خدمة نقل جوي ستقوم بذلك سيكونون عرضة لعقوبات وزارة الخزانة (الأميركية)".

وكانت تقارير صحافية عدة ومسؤولون فنزويليون أشاروا إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو يحاول تهريب شحنات من المعدن النفيس خارج البلاد.

وقال مسؤول فنزويلي كبير، رفض الإفصاح عن هويته، في وقت سابق الخميس لوكالة "رويترز" إن كاراكاس ستبيع 15 طنا من حيازات بنكها المركزي من الذهب إلى الإمارات في الأيام القادمة مقابل سيولة نقدية باليورو، في محاولة من الدولة التي تعاني شحا في السيولة للحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضاف المسؤول الذي اطلع على الخطة أن البيع من احتياطيات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 يكانون الثاني/يناير بشحنة قدرها ثلاثة أطنان، ويأتي في أعقاب تصدير ذهب غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركيا والإمارات.

وكان البنك المركزي البريطاني رفض الأسبوع الماضي طلبا من نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو لسحب وديعة من الذهب تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

واعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في وقت سابق هذا الشهر بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.