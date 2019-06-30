فيديو.. شجار بين أمن كيم وصحافيين وإصابة مسؤولة أميركية

أصيبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، بكدمات، خلال شجار بين حراس الأمن الكوريين الشماليين والصحفيين الذين كانوا يتدافعون للاقتراب من الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أثناء مصافحتهما في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس ووسائل إعلام أميركية.

وأوردت التقارير أن غريشام أصيبت عندما كانت تحاول مساعدة صحفيي البيت الأبيض على إيجاد مكان لتغطية اللحظة التاريخية بين ترامب وكيم.

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g — Edward Hardy (@EdwardTHardy) June 30, 2019

وشوهدت المتحدثة في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع ترامب وكيم.

واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأحد محادثات استمرت لنحو ساعة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

To add to madcap day at DMZ, the North Korean security was a little overzealous, at times trying to block US reporters’ view.



New WH press secretary Stephanie Grisham threw herself into it to make sure the US TV camera got into House of Freedom, and it came to body blows. pic.twitter.com/LYWhbJFkF5 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 30, 2019

وبعد اللقاء، عاد كيم إلى كوريا الشمالية حيث رافقه الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن قبل أن يفترقوا.

وقال ترامب للصحافيين "كان يوما تاريخيا للغاية وأسطوريا"، مؤكداً أنه دعا كيم لزيارة واشنطن. وقال "بإمكانه القيام بذلك متى شاء. أعتقد أننا نريد المضي قدما باتجاه الخطوة التالية".

ويأتي الاجتماع المرتجل في المنطقة المنزوعة السلاح بعد نصف عام من تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ في فبراير 2019 عندما طالبت كوريا الشمالية برفع كامل العقوبات الأميركية المفروضة عليها قبل التخلي عن سلاحها النووي.