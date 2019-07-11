شبهة جنائية في مقتل عالمة أميركية في اليونان

أفادت نتائج التحليل الجنائي لجثة يرجح أنها لعالمة أميركية عثر عليها ميتة في اليونان الاثنين الماضي بأنها قضت نتيجة "عمل إجرامي".

وذكر الطبيب الشرعي أنتونيس بابادومانولاكيس أن الجثة هي على الأرجح للعالمة الأميركية المختصة في علم الأحياء الجزيئي سوزان إيتون (59 عاما)، لكن بانتظار الحصول على تأكيد نهائي.

وأكد بابادومانولاكيس أن الوفاة حدثت نتيجة "عمل إجرامي"، رافضا إعطاء أي تفاصيل إضافية لأن القضية قيد التحقيق.

وإيتون التي كانت تعمل في معهد ماكس بلانك في دريسدن بألمانيا كانت تحضر مؤتمرا في جزيرة كريت اليونانية قبل أن يفقد أثرها ويعلن اختفاؤها. وقال أصدقاؤها إنها كانت قد ذهب للركض قبل أن تختفي.

وقال الطبيب الشرعي إنها على الأرجح توفيت يوم الثاني من يوليو، الذي كان آخر يوم شوهدت فيه.

وكانت السلطات قد عثرت على جثة السيدة في مدينة خانيا بجزيرة كريت الاثنين في نفق يبعد حوالي مئة متر عن طريق ريفي.

وأفادت صحف أميركية بأن الشرطة عثرت على الجثة في مكان مهجور يعود إلى الحرب العالمية الثانية.