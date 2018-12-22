رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ويقدر خبراء أن ثروة داعش من العملات والذهب التي أخذها مقاتلوه الفارون من العراق وسوريا، تصل إلى 400 مليون دولار، نهبها التنظيم من البنوك، أو حصل عليها من خلال نشاطات أخرى.

وأوضح تقرير واشنطن بوست أن تنظيم داعش لم يكتف بالنهب والسرقة واستغلال عوائد بيع النفط من المناطق التي وقعت تحت سيطرته، إذ استثمر في نشاطات اقتصادية في بعض دول المنطقة خلال السنوات الماضية.