شاهد.. ولي عهد دبى يحلق بمحرك نفاث

نشر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يظهر فيه وهو يحلق في الجو باستخدام محرك نفاث مثبت على ظهره.

ويظهر الفيديو ولي العهد وهو يقفز من طائرة على ارتفاع عال، وهو يسبح في الهواء بطريقة محترفة.

وأرفق ولي العهد الفيديو الذي نشره بعبارة "المستقبل هنا" في إشارة منه إلى ضرورة استخدام التكنولوجا في جميع مناحي الحياة.

يذكر أن ولي عهد دبي معروف بنشاطه على إنستغرام، وكثيرا ما يشارك متابعيه صورا من نشاطاته اليومية.

للإشارة، يمكن قراءة عبارة "كل صورة لها قصة وكل قصة لها لحظة أحب مشاركتها معكم" على صفحته في إنستغرام.