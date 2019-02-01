شاهد: مارايا كاري في السعودية

للمرة الأولى في السعودية، أطلت النجمة العالمية مارايا كاري على محبيها، في حفل جماهيري حضره الآلاف، أقيم في منطقة الترفيه الواقعة ضمن نطاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غربي البلاد.

أقيم الحفل على هامش فعاليات البطولة الدولية لمحترفي الغولف، التي تستضيفها السعودية لهذا الموسم.

وكان الحفل واحدا من الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه، التي تم تأسيسها منتصف عام 2016، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية في المملكة. بعد أن كان هذا النوع من الفعاليات محظورا في المملكة على مدى عقود مضت.

شارك الحضور لقطات من الحفل الذي تخللته فقرات من أنغام المنسق الموسيقي العالمي تييستو.

وكانت كاري قد صرحت بأن هذا الحفل مهم بالنسبة لها كونه يشكل فرصة لإنهاء التمييز بين الجنسين.

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وكانت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول قد ناشدت مارايا كاري للمطالبة بإطلاق سراح ابنتهم خلال تواجدها على خشبة المسرح، ما أثار الجدل على وسائل التواصل، قبيل إقامة الحفل بأيام.

لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية، برزت في حقل تمكين المرأة وحريتها. جالت شوارع الرياض بسيارتها عام 2013، في محاولة للتعبير عن احتجاجها على عدم السماح للمرأة بالقيادة في بلادها، كما كان الحال آنذاك. وفعلت الأمر ذاته عام 2014 في منطقة الحدود السعودية الإماراتية. وألقي عليها القبض في أيار/مايو 2018 بتهم تصل عقوباتها إلى 20 عاما.