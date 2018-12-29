شاهد جديد ضد أسقف واشنطن السابق

اتسعت قضية الاعتداء الجنسي المقامة ضد أسقف واشنطن السابق الكاردينال ثيودور مكاريك بعد إدلاء رجل بشهادة زعم فيها تعرضه لاعتداء جنسي على يد الكاردينال، حسب ما ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة.

وقال باتريك نوكر، محامي الشاهد جيمس غرين، إن الأخير أدلى بشهادته الخميس في نيويورك أمام المسؤول القضائي بأبرشية نيويورك الذي كلفه بابا الفاتيكان فرانسيس بالتحقيق في القضية.

وحسب نوكر فإن الشهادة تضمنت تفاصيل حول اعتداء الكاردينال السابق على غرين عندما كان الأخير بعمر 11 عاما، وأن الاعتداء المتكرر حدث في بعض الحالات أثناء أداء طقس الاعتراف.

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ويتهم غرين مكاريك، الذي قام بتعميده والصديق المقرب لأسرته، بالاعتداء عليه لسنوات.

وكان مكاريك يشغل منصب أسقف الكنيسة الكاثوليكية في واشنطن بين 2001 و2006. وقبل بابا الفاتيكان استقالته من مجمع الكرادلة في تموز/يوليو الماضي بعد ظهور اتهامات عدة ضده بالاعتداء الجنسي والتحرش.

وهزت تحقيقات ومحاكمات عدة في الولايات المتحدة وأوروبا وتشيلي وأستراليا الكنيسة الكاثوليكية هذه السنة، في ظل ازدياد الشكاوى المقدمة من ضحايا اعتداءات جنسية.