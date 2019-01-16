شاهد: 'إل تشابو' قدم رشوة للرئيس المكسيكي السابق

قال شاهد خلال محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، الشهير باسم "إل تشابو"، إن الأخير قدم رشوة بقيمة 100 مليون دولار للرئيس المكسيسي السابق إنريكي ينيا نييتو.

وفي شهادته أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الثلاثاء، قال تاجر المخدرات الكولومبي والمساعد السابق لغوزمان أليكس سيفوينتيس، إن الرئيس المكسيكي السابق طلب من غوزمان 250 مليون دولار لوقف حملة أطلقت في ربوع البلاد لاعتقاله، لكن تاجر المخدرات المكسيكي عرض عليه في المقابل 100 مليون دولار.

ونفى فرانسيسكو غوزمان كبير الموظفين السابق لدى نييتو هذه المزاعم، وكتب عبر تغريدة أنها "خاطئة و افترائية و سخيفة".

اقرأ أيضا:

17 اتهاما.. بدء محاكمة إل تشابو