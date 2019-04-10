شاهد.. أول صورة لثقب أسود

كشف العلماء في العاصمة الأميركية واشنطن الأربعاء، عن أول صور على الإطلاق لثقب أسود.



وقام العلماء بتجميع بيانات من ثمانية تلسكوبات لاسلكية في جميع أنحاء العالم لإظهار أقرب نقطة من ثقب أسود هائل.



وتبدو الصورة مثل عين متوهجة.

وقالت المستكشفة جيسيكا ديمبسي إنها حلقة ضوء حيوية تذكرها بـ"عين ساورون" المشتعلة القوية في سلسلة أفلام "لورد أوف ذا رينغز".



لا شيء، ولا حتى الضوء، يفلت من الثقوب السوداء الهائلة، فهي وحوش الكون الماصة للضوء التي وضع لها آينشتاين نظرية منذ أكثر من قرن، وأكدتها الملاحظات على مدى عقود.





