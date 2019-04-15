بث أولى حلقات صراع العروش 8

بثت شبكة "أتش بي أو" الحلقة الأولى من الجزء الثامن الأخير من المسلسل الشهير "غيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش".

وحصد مسلسل الفانتازيا تسع جوائز من أصل 22 ترشيحا في جوائز إيمي التلفزيونية، وفاز بسبع جوائز في فئة الفنون الإبداعية.

و"صراع العروش" من إنتاج شركة HBO وقد تم إنتاج ثمانية مواسم منه، ويمكنك مشاهدة الحلقات عبر تطبيق HBO.

ورغم أن هذا الجزء الأخير من السلسة الشهيرة إلا أنه سيكون هناك سلسة أخرى مكملة لـ "لعبة العروش".

وتداول بعض الممثلين مقاطع قصيرة لهم برفقة تنانين بيتموجي في العرض الافتتاحي الأحد.