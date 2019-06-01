شاناهان ينتقد الصين ويؤكد التفوق الأميركي

حذر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان من حالة "عدم استقرار" في آسيا بسبب أنشطة الصين، ووصف كوريا الشمالية بـ"التهديد البالغ".

كان شاناهان يتحدث السبت في سنغافورة أمام منتدى "حوار شانغريلا" الأمني.

وكشف عن استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على التفوّق العسكري الأميركي في منطقة المحيط الهادي الهندي، داعيا الحلفاء في آسيا إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي.

وهاجم شاناهان شركة هواوي الصينية، مشيرا إلأى أنها على صلة وثيقة جدا بالحكومة الصينية، وقال إن لدى الولايات المتحدة مخاوف بسبب هذه العلاقة من هجمات سيبرانية وسرقة ممتلكات فكرية.

ودعا الصين إلى "التوقّف عن تقويض سيادة الدول الأخرى" .

وقال شاناهان "الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة". وأضاف "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقّف".

وشدد شاناهان على أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراعات".