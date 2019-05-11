شاناهان يزور الحدود مع المكسيك

يقوم القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان بزيارته الثانية إلى الحدود الأميركية مع المكسيك لتسليط الضوء على ما يسميه الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية، بعد استقطاع مبلغ 1.5 مليار دولار إضافي من أموال البنتاغون لدعم بناء الجدار.



ويتوجه شاناهان إلى مدينة ماكالين الحدودية في تكساس مع القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، في زيارة تُظهر اهتمام شاناهان بأمن الحدود، الذي يأتي على رأس أولويات ترامب، وسط أسئلة من البعض في الكونغرس حول ما إذا كان التركيز على الحدود استخداما مناسبا وحكيما للموارد العسكرية.



وكمقدمة لهذه الرحلة، أعلن البيت الأبيض الخميس أن ترامب يعتزم ترشيح شاناهان لتولي منصب وزير الدفاع، منهيا أشهرا من التكهنات حول قيادة البنتاغون. ويعمل شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع منذ الأول من كانون الثاني/يناير.



ويؤيد شاناهان استخدام قوات عسكرية إضافة إلى الحرس الوطني، لدعم جهود الجمارك وحماية الحدود للتعامل مع أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أميركا الوسطى والساعين لعبور الحدود. لكنه ألمح مؤخرا إلى نفاد صبر البنتاغون مع عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل لضمان أمن الحدود، وهي مسؤولية وزارة الأمن الوطني.



وفي شهادته أمام الكونغرس في الأول من أيار/مايو، قال شاناهان إنه ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يفكران في مسألة متى ستكون هناك حاجة للجيش على الحدود وكيف يمكن أن يدعم هذه الحاجة بأفضل طريقة.



وقال شاناهان: "السؤال الذي نحاول أنا وهو الإجابة عليه هو، إلى متى سنبقى على الحدود...نحن بالفعل بحاجة إلى العودة إلى مهماتنا الأساسية ومواصلة الاستعداد" لتنفيذ العمليات العسكرية التقليدية.