شاناهان: لن ننسحب من أفغانستان بمفردنا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان الخميس إن أي سحب محتمل للقوات الأميركية من أفغانستان لن يتم من جانب واحد وإنما مع حلفاء آخرين.

وأضاف شاناهان في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "لن يحدث خفض من جانب واحد للقوات بل سيكون منسقا... خرجنا من هنا أكثر قوة وتنسيقا بكثير".

واستأنف وزراء الدفاع في دول الناتو اجتماعاتهم التي انطلقت الأربعاء في مقر الحلف ببروكسل، وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في افتتاح الاجتماع إن اليوم الثاني مخصص لمناقشة عمليات الناتو في أفغانستان والعراق وكوسوفو.

وأكد على أن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف الذي سيواصل دعم القوات الأفغانية بالتدريب والتمويل "حتى تقاتل الإرهاب الدولي وتهيّئ الظروف للسلام".

وأما عن مهمة الحلف في العراق التي أطلقها الناتو خلال قمة تموز/يوليو الماضي من خلال بعثة تدريب جديدة لمساعدة القوات العراقية، فتتمثل في ضمان عدم عودة داعش.

واختتم ستولتنبرغ يقول إن المحادثات ستتطرق إلى مهمة الناتو في كوسوفو والتي تواصل تقديم مساهمة هامة في الاستقرار في منطقة غرب البلقان مع التركيز على مستوى مشاركة الناتو مع قوة أمن كوسوفو.