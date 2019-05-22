شاحنات ذاتية القيادة لخدمة البريد الأميركية

شرعت خدمة البريد الأميركية (USPS) في تشغيل شاحنات ذاتية القيادة لتوصيل البريد والطرود بين مدينتين لمسافة تمتد إلى حوالي 1600 كيلومتر.

وأعلنت الهيئة الأميركية في بيان أنها بدأت الثلاثاء تشغيلا تجريبيا لثلاث شاحنات"بيتربيلت" تديرها شركة ناشئة تدير شاحانات ذاتية القيادة تسمى TuSimple ستقوم بنقل الطرود والبريد بين مدينتي فينيكس في أريزونا ودالاس في تكساس.

لكن الرحلة لن تكون ذاتية تماما في هذه التجربة، فالشاحنة ستزود بسائق أمان ومهندس يراقب نظام التشغيل الذاتي فيها.

وأشارت USPS إلى أن من المقرر أن تقوم كل شاحنة بخمس رحلات (ذهابا وإيابا) بين المدينتين خلال فترة أسبوعين وبعدها ستخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستواصل العمل مع الشركة.

وقالت USPS إنها تسعى إلى "الاستثمار في المستقبل"، والعمل على تحسين الخدمة وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة.

وتهدف الهيئة الأميركية إلى تقليل نفقات التشغيل، مع العلم أنها تنفق حاليا أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا على خدمات النقل بالشاحنات على الطرق السريعة.