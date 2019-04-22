سُرق جروا.. وعاد لأسرته بفضل شريحة!

ولد جروا هو الأصغر بين أربعة جراء لدى أسرة بيترسون بولاية فلوريدا، لكن رحلة حياة سيدار بدأت بداية صعبة.

عندما كان بعمر أربعة أشهر، في أيار/مايو 2017، تعرض الكلب وهو من فصيلة الراعي الألماني للسرقة من حديقة منزل الأسرة في بلدة شمال مدينة ميامي، في وقت كانت هناك حوادث أخرى لاختفاء حيوانات أليفة في المنطقة.

وقتئذ قالت تامارا بيترسون للصحافيين إنها تعتقد بأن شخصا تسلق سور المنزل وسرق الجرو الصغير.

نشرت الأسرة ملصقات تحمل صورة سيدار في مختلف أنحاء البلدة وتنقلوا بين ضواح عديدة وتعاقدوا مع محقق خاص لتقصي أثر الجرو، من دون فائدة.

لكن الأمل الذي كان منقطعا عاد فجأة وبعد قرابة عامين عندما عثرت منظمة "أجنحة الإنقاذ" المعنية بحماية الحيوانات الأليفة، على سيدار مغطى بالثلوج في حفرة بمنطقة ريفية في ولاية كولورادو.

وتم التعرف على سيدار بفضل شريحة مزروعة بجسده. ولم يعرف حتى الآن كيف ارتحل المسافة التي تزيد على 3200 كيلومتر.