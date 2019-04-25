سي آي إيه تدخل إنستغرام

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) حسابا لأول مرة، على تطبيق إنستغرام، الخميس.

ونشرت CIA عبر حسابها الموثق على إنستغرام صورة لمكتب داخل الوكالة، حازت أكثر من ألف إعجاب خلال الساعات الست الأولى.

وحظي الحساب حتى الآن بمتابعة قرابة 3300 شخص.

​ولم يكن إطلاق الحساب مفاجئا، إذ كانت رئيسة الوكالة جينا هاسبل، قد وعدت الأسبوع الماضي بإنشاء حساب للوكالة على إنستغرام.

وقالت الناطقة باسم CIA ، تشيلسي روبينسون، في مقابلة مع موقع (ذي فيرج) "دخول إنستغرام هو وسيلة أخرى لمشاركة قصص وكالة الاستخبارات الأميركية وتجنيد أميركيين موهوبين للخدمة هنا".

وسيوثق الحساب لحظات من أجواء وكالة الاستخبارات، "لكن لا نعد بالتقاط سيلفي من المواقع السرية"، حسب روبنسون.

وتبدو الصورة في المنشور الأول لحساب الوكالة وكأنها تحاكي الصورة النمطية لما يدور في محيلة الكثير حول مكاتب المحققين وعالمهم.

ويظهر في الصورة مكتب وعليه صورة مرسومة يدويا لشخص يبدو كأن وكالة الاستخبارات المركزية تطارده، بالإضافة مجموعة من الوثائق والخرائط والملفات.

كما تظهر الصورة "باروكة" شعر مستعار كالتي يستخدمها المحققون في أفلام هوليوود بالإضافة إلى بطاقة عمل تعود لرئيسة الوكالة جينا هاسبل.

وتدير وكالة الاستخبارات الأميركية حسابات تحظى بملايين المتابعات عبر تويتر و فيسبوك.