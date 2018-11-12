سيول الأردن.. العثور على جثة طفلة مفقودة

أعلن الدفاع المدني الأردني الاثنين انتهاء عمليات البحث والتمشيط التي أعقبت سيولا خلفتها أمطار غزيرة الجمعة، بعد العثور على جثة طفلة مفقودة جرفتها الفيضانات في محافظة مادبا جنوب العاصمة عمان.



وقال مدير الدفاع المدني الأردني مصطفى البزايعة في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثة الطفلة التي سحبتها السيول في منطقة الوالة في مادبا.

وكان البزايعة قد صرح الأحد بأن أكثر من 500 عنصر من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عمليات البحث عن الطفلة.

وأكد المسؤول انتهاء عمليات البحث في منطقة وادي الهيدان الواقعة في محافظة مادبا.

وبذلك يرتفع إلى 13 عدد قتلى السيول بينهم ثمانية لقوا حتفهم في مادبا وطفلة في معان (212 كلم جنوب عمان) وأربعة في ضبعة (47 كلم جنوب عمان).



وخلفت السيول أيضا 29 جريحا بينهم أربعة من عناصر الدفاع المدني وأربعة من الأمن العام.



وشهدت محافظة مادبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أخرى أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.



وكان 21 شخصا قد لقوا مصرعهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.