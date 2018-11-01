سيول الأردن.. استقالة وزيري التعليم والسياحة

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب الخميس أنها قدمت استقالتها، بعد أسبوع على مصرع 21 شخصا غالبيتهم تلامذة كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وقالت عناب عبر موقع "تويتر": "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة... بين يدي دولة رئيس الوزراء (عمر الرزاز) لاتخاذ ما يراه مناسبا".

في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً.



حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة.#حب_الأردن — Lina Annab (@LinaAnnab) November 1, 2018

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق الخميس إن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة تقدم كذلك باستقالته على خلفية الحادث.

وناقش أعضاء مجلس النواب الثلاثاء حادثة البحر الميت وتحدث 85 نائبا حول الحادثة فيما طالب أغلبهم باستقالة وزيرة السياحة لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة وكذلك وزير التعليم بسبب منح الإذن للرحلة رغم سوء الأحوال الجوية.

ولقي 21 شخصا حتفهم الخميس الماضي غالبيتهم تلامذة في مدرسة "فكتوريا" الخاصة كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا بجروح.

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس الماضي تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى إلى تشكل السيول في مناطق عدة.

وتعد منطقة البحر الميت أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضية. ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.