إيران وأميركا.. سيناريوهات المواجهة

كريم مجدي

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ خبراء في وضع سيناريوهات مختلفة لما ستؤول إليه الأوضاع الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تشكيلين بحريين وقاصفات B-52 إلى منطقة الخليج الأسبوع الماضي، تحسبا لأي تهديد إيراني.

ومنذ أمس، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأحد أن أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرضت لـ "عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه "خطير".

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن مسؤولين إيرانيين هددوا أكثر من مرة باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج، بالإضافة إلى غلق مضيق هرمز.

فرس النبي

عام 1988 اشتبكت الولايات المتحدة مع إيران بحريا بعدما تضررت سفينة أميركية جراء اصطدامها بلغم إيراني في الخليج.

وكانت فرقاطة الصواريخ الموجهة "يو إس إس صمويل روبرتس" قد اصطدمت بلغم أثناء سيرها في الخليج ضمن عملية "إيرنيست ويل" التي خصصت لحماية ناقلات النفط الكويتية، خلال "حرب الناقلات" بين العراق وإيران.

وفي يوم 18 أيار/مايو، أطلقت الولايات المتحدة عملية "فرس النبي" للرد على الاعتداء الإيراني، حيث دمرت السفن الأميركية منصتي تجسس إيرانيتين، وسفينة دورية، وفرقاطة وأصابت أخرى.