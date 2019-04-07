سيمبا.. كابل فيسبوك سيحيط بإفريقيا

تخوض شركة فيسبوك محادثات لوضع كابل إنترنت بحري يحيط بقارة إفريقيا لتقليل نفقات نقل البيانات وتسهيل جذب مستخدمين جدد لشبكة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وقالت مصادر مطلعة على خطط فيسبوك إن المشروع المكون من ثلاث مراحل يحمل اسم "سيمبا" وإن الكابل البحري ستكون له رؤوس ساحلية في عدة دول بغرب وشرق وشمال القارة، غير أن مسار الكابل وعدد الرؤوس لم يحدد بعد، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا للصحيفة فإن "سيمبا"، على اسم الشخصية الكارتونية الشهيرة من فيلم "الأسد الملك"، لن يكون أول تجربة لفيسبوك في مجال الكابلات البحرية التي تنقل أغلبية البيانات المتداولة عبر الإنترنت، حيث تتشارك مع شركات اتصالات في أوروبا وشرق آسيا وأميركا الشمالية في مشاريع مشابهة.

وأوضحت المصادر أن المحادثات بشأن "سيمبا" مستمرة، محذرين من أنها قد تفشل.

وسيقدم المشروع فرصة لفيسبوك بربط مراكز بياناتها في أوروبا وآسيا بالأسواق النامية في إفريقيا.

وفي الوقت ذاته تجري شركة "ألفابيت" التي تتبعها "غوغل" محادثات لبناء نظام كابلات يسمى "إكويانو" حول ساحل إفريقيا الغربي.

وبدأت شركة "هواوي" الصينية العمل على كابل طوله 7500 ميلا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.