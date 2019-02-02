برشلونة يخسر جهود سيليسن

أعلن نادي برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن أصيب بقطع عضلي في ربلة ساقه اليمنى الجمعة خلال التدريب وسيغيب نحو ستة أسابيع عن الملاعب.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني أنه "خلال حصة تدريبية الجمعة، كان ياسبر سيليسن ضحية قطع عضلي في ربلة الساق اليمنى"، مضيفا أن الحارس "سيغيب نحو ستة أسابيع".

وفترة الغياب تشمل بالطبع مباراتي نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد في 6 شباط/فبراير ذهابا على ملعب كامب نو في برشلونة، و27 منه إيابا على سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

ويعتمد المدرب إرنستو فالفيردي عادة في مسابقة الكأس على سيليسن، بينما يخوض الألماني أندريه-مارك تير شتيغن معظم مباريات الدوري.