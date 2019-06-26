سيليسن إلى فالنسيا بـ35 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين "توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن، وسيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة".

وانضم سيليسن (30 عاما) إلى النادي الكاتالوني قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفا للحارس الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيغن.

وأحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.