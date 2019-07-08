سيرخيو راموس يوجه رسالة إلى الشعب المصري

وجه نجم نادي ريال المدريد الإسباني، سرخيو راموس، رسالة إلى الشعب المصري عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي راموس بانتقادات شديدة من جانب المصريين بعد تسببه في إصابة نجم ليفربول محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا 2018.

لكن، هذا لم يمنع النجم الإسباني من أن يقرر قضاء إجازة الصيف في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وقال راموس في تغريدة له إنها "إحدى أفضل الرحلات على الإطلاق، الآن عرفت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها، لقد حزتم على جزء من قلبي، لقد كانت تجربة لا تصدق".

ووجه راموس رسالة خاصة لشخص يدعى خالد، إذ قال "عزيزي خالد، لم أكن أعرفك شخصيا عندما وصلت، لكن الآن أستطيع القول مطمئنا إنني قابلت صديقا".

وأضاف راموس "أنا وعائلتي نريد شكركم على كرمكم، وضيافتكم، وترحابكم."