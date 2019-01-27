مصر.. والدة 'طفل البلكونة' تعترف

في أول ظهور إعلامي بعد الإفراج عنها، قالت هند الروبي المعروفة بسيدة فيديو "طفل البلكونة" التي أثارت ردود فعل غاضبة في مصر، إنها لم تقصد إيذاء ابنها أو تعريض حياته للخطر.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلوا مقطع فيديو، تظهر فيه الروبي وهي تدفع ابنها الطفل للقفز من نافذة في بناية مرتفعة باتجاه شرفة منزلهم كي يفتح بابه من الداخل بعد أن استعصى عليهم فتحه من الخارج.

الشرطة ألقت القبض على هند الروبي، ثم أفرج عنها بعد تدخل زوجها ومناشدته للسلطات بإطلاق سراحها مراعاة لظروف الأسرة.

وقالت الروبي في حوار مع إحدى القنوات المصرية: "لم أفكر في إيذاء طفل.. مصور الفيديو لم ينقل الواقعة بشكل صحيح".

وأضافت أنه سبق أن قام أحد أبنائها بالقفز من النافذة إلى شرفة المنزل لفتح الباب بعدما نسي المفتاح في الداخل.

وأوضحت الروبي أن ابنها كان على وشك السقوط، عندما فلتت يده من قبضتها عقب صراخ جارتها، إلا أنها نجحت في الإمساك به مجددا.

وبينت الأم التي تعمل بإحدى المدارس، أن لديها أربعة أولاد، وتجني نحو 300 جنيه شهريا (17 دولارا).

وأقرت الروبي بالخطأ الذي ارتكبته بتعريض حياة ابنها للخطر، وقالت: "تألمت للغاية بسبب مكوثي أنا وابني في قسم الشرطة وسط المجرمين".

يذكر أن الشرطة قد أخذت تعهدا على الروبي بعدم التعرض لابنها، بالإضافة إلى إجراء وزارة التضامن مراقبة مجتمعية شهرية عن الطفل وحالته.