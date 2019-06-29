سيدات هولندا يصنعن التاريخ والسويد تقصي ألمانيا

بلغت هولندا، بطلة أوروبا، نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها السهل على إيطاليا مفاجأة النهائيات 2-صفر السبت في طقس حار في مدينة فالنسيان الفرنسية، فيما خرجت ألمانيا حاملة اللقب مرتين والبطلة الأولمبية أمام السويد 1-2.

وسيطرت هولندا بشكل كاسح على المباراة خصوصا شوطها الثاني، بيد أنها سجلت هدفين متأخرين عبر فيفيان مييديما (70) وستيفاني فان در غرات (80).

وضربت هولندا التي شجعها جمهور برتقالي كبير موعدا في نصف النهائي الأربعاء في ليون مع السويد التي أسقطت المانيا حاملة لقب 2003 و2007 بنتيجة 2-1 في رين، لتفك نحسا دام 24 سنة ضد ألمانيا في الحدث العالمي.

وهذه المرة الثانية تشارك هولندا في المسابقة العالمية، فبلغت دور الـ16 في نسخة 2015 الأخيرة.

وقالت مدربة إيطاليا ميلينا برتوليني في مؤتمر صحفي بعد المباراة "تم اكتشاف وتقدير كرة السيدات في بلادنا، فهذا أمر مهم. يتعين على لاعباتي الفخر بأنفسهن لمقاربتهن المباريات وشغفهن".

وتابعت "يجب ألا ننسى لاعباتنا الهاويات اللواتي واجهن لاعبات محترفات هنا. بفضل روح فريقنا، تمكنّا من تقليص الهوة... بكينا كثيرا (بعد نهاية المباراة). لكن هذه نقطة البداية".

بدورها، رأت سارينا فيغمان مدربة هولندا "لست متفاجئة بالمكان الذي وصلنا إليه، لكني فخورة كثيرا باللاعبات. تغيرت الأمور كثيرا منذ بطولة أوروبا الأخيرة، اكتسبنا خبرة كبيرة، لكن احتجنا للتحسن للعب على هذا المستوى في كأس العالم".

وتابعت "كنا محظوظات في بعض الأحيان، لكن روح الفريق قوية وهناك قناعة راسخة أنه بمقدورنا اللعب جيدا. كلمة فخورة مناسبة أكثر من كلمة متفاجئة".

ونجحت إيطاليا في الحد من خطورة الهولنديات في الشوط الأول، لكنها انهارت في الثاني.

وبرغم خروجها، ودعت إيطاليا، العائدة إلى المونديال بعد غياب 20 عاما، برأس مرفوعة إذ تصدرت مجموعة قوية ضمت أستراليا والبرازيل ثم أقصت الصين بسهولة 2-صفر في ثمن النهائي.

وأقيمت المباراة في ظل طقس حار فبلغت الحرارة 35 مئوية.

أخطاء دفاعية ألمانية

وفي المباراة الثانية أمام 25 ألف متفرج، تقدمت ألمانيا التي افتقدت لصانعة اللعب دجينيفر ماروسان باكرا عبر لينا ماغول بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد تفوقها على مصيدة التسلل (16)، بيد أن السويد عادلت بسرعة أيضا عن طريق المنفردة صوفيا ياكوبسون (22)، قبل أن تمنحها ستينا بلاكستينيوس هدف الفوز متابعة كرة رأسية صدتها حارسة ألمانيا (48).

وافتقد المنتخب الألماني للإبداع، فيما قدمت السويد كل ما لديها لتحقق الفوز كما وعد مدربها بيتر غيرهاردسون قبل المباراة.

وقالت حارسة ألمانيا الموث شولت "بدأنا بشكل رائع لكن تخلينا عن المباراة من خلال الدفاع السيء على الكرات الطويلة. صنعت السويد فرصا أفضل، يجب أن نكون صريحين حول ذلك".

وتابعت "فشلنا باختراق دفاعهم حتى عندما كانوا مرهقين. للأسف لم ننجح بالدفاع عن لقبنا الأولمبي وسنكون من دون لقب كبير خلال الصيف".

من جهتها، قالت قائدة ألمانيا الكسندرا بوب "كانت بدايتنا جيدة، لكن بعد التعادل خرجنا عن المسار. تلقينا هدفا غريبا ثانيا ولم ننجح بالعودة بعد ذلك".

على الطرف المقابل، قال مدرب السويد غيرهاردسون "ما هو جيد وجائزة إضافية تأهلنا إلى الألعاب الأولمبية.. لكن لا أحد يكون راضيا بالاكتفاء. نريد الذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة". تابع "في الماضي أزعجناهم لكن هيمنوا علينا هجوميا. تعين علينا اللعب بأعلى مستوى هجومي ودفاعي وهذا ما حصل الليلة".

وعبرت نجمة المباراة ياكوبسون عن سعادتها "أعتقد أنها أفضل مباراة لنا في البطولة. كنا نعرف أننا أسرع من مدافعاتهن لكن ألمانيا تملك لاعبات جيدات وذكيات. أعتقد أنه بمقدورنا الفوز على هولندا وبلوغ النهائي".

وحققت السويد أفضل نتيجة لها في كأس العالم عام 2003 عندما حلت وصيفة لألمانيا تحديدا. وكانت الولايات المتحدة حاملة اللقب أقصت فرنسا المضيفة 2-1 الجمعة في ربع النهائي، لتلتقي إنكلترا الفائزة على النرويج 3-صفر.