سيجارة إلكترونية تقتل شابا في تكساس

توفي رجل في تكساس في انفجار سيجارة إلكترونية كان يستخدمها.

وقالت السلطات الصحية الثلاثاء إن وليام براون (24 عاما) توفي في مستشفى بمدينة فورت ورث في الـ29 كانون الثاني/يناير الماضي نتيجة بعدما دمر الانفجار شريانه السباتي.

وحسب شهادة وفاته، مات الشاب نتيجة احتشاء دماغي وفتق بعد أن حطمت بقايا السيجارة الإلكترونية المتفجرة شريانه السباتي الأيسر على جانب الرقبة.

كان براون يجلس في ساحة وقوف سيارات خارج متجر يبيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية عندما حصل الانفجار، وهرع مدير المتجر طالبا الإسعاف لمساعدته.

وقالت تقارير إن الشاب كان قد دخل المتجر لطلب المساعدة في كيفية استعمال السيجارة.

وأظهرت الأشعة السينية التي أجريت له بعد نقله للمستشفى أن جزءا من السيجارة استقر في حنجرته. وقالت جدته إن انفجار السيجارة أدى إلى قطع شفته.