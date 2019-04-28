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رياضة

السيتي ينتزع الصدارة من ليفربول

جانب من مباراة مانشستر سيتي و بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب الصدارة مجددا من ليفربول، منافسه في السباق نحو لقب بطولة إنكلترا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب الأحد على مضيفه بيرنلي بهدف يتيم، في المرحلة 36 من البطولة.

أحرز للسيتي مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وقد تم الاستعانة بتكنولوجيا خط المرمى لاحتساب الهدف.

ورفع السيتي رصيده إلى 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول قبل نهاية البطولة بمرحلتين.

ويلتقي السيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.

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