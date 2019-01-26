سيتي يسحق بيرنلي

واصل مانشستر سيتي فورة تسجيل الأهداف ليسحق بيرنلي 5-صفر السبت في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ويصل إلى 30 هدفا وسبعة انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة منذ بداية العام الجديد.

وبدأ جابرييل جيسوس التسجيل لسيتي في الدقيقة 23، وتبعه برناردو سيلفا وكيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو في هز شباك بيرنلي. وأكمل هدف كيفن لونج بالخطأ في مرماه الفوز الساحق لأصحاب الأرض.

ويأتي الفوز، وهو الثامن على التوالي لسيتي، منذ خسارته أمام ليستر سيتي في نهاية ديسمبر كانون الأول، بعد ثلاثة أيام من تأهله لنهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية في استاد ويمبلي، وهو ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا، المتأخر بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر في الدوري، ينافس على الألقاب في أربع بطولات.

وقال غوارديولا الذي يسعى لقيادة سيتي لإحراز لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنكليزي منذ عام 2011 "إنه فوزنا الثامن على التوالي وسجلنا بالطبع العديد من الأهداف".