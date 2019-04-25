سيتي وليفربول يهيمنان على فريق العام

هيمن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على فريق العام الذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين الخميس والذي ضم ستة من لاعبي الفريق.

ولاعبو مانشستر سيتي الستة هم الحارس البرازيلي إيدرسون والمهاجمان رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو ولاعبا الوسط برناردو سيلفا وفرناندينيو والمدافع إيمريك لابورت.

وضمت التشكيلة المثالية أربعة لاعبين من ليفربول، على رأسهم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وزميلاه آندي روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد فضلا عن المهاجم السنغالي ساديو ماني.

وكان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الوحيد من خارج سيتي وليفربول في التشكيلة المثالية التي أعلنتها الرابطة.

ويحتدم الصراع بين السيتي وليفربول على الفوز ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يحتل فريق المدرب بيب غوارديولا الصدارة بفارق نقطة واحدة عن زملاء محمد صلاح.

ولم يتبق على ختام الدوري سوى ثلاث مراحل، ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.