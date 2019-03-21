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بطولة طفل مصري قد تمنحه جنسية إيطاليا

رامي شحاتة ووالده خالد

قال لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن بلاده يجب أن تمنح الجنسية لصبي مصري عمره 13 عاما اعتبر بطلا لأنه أبلغ الشرطة أنه وزملائه في المدرسة المتوسطة تعرضوا للخطف من قبل سائق حافلتهم.

وأوضح دي مايو، زعيم حركة "5 نجوم" الإيطالية اليمينية، الخميس أن رامي شحاتة "عرض حياته للخطر لإنقاذ حياة زملائه،" كما قال إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإيطالي منح الطفل المصري الجنسية كاستحقاق خاص.

وهاجر والد رامي إلى إيطاليا عام 2001 حيث ولد الطفل.

وأشيد بشحاتة لمساعدته في إنقاذ حياة زملائه باتصاله بالسلطات بهاتف استطاع أن يخبئه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ.

وأوقف مسؤولو انفاذ القانون الحافلة قرب ميلانو وحرروا 51 طفلا ومرافقيهم قبل أن يشعل السائق النار في الحافلة.

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