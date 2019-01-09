جديد هونداي.. سيارة أم سلحفاة؟

قدمت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، مركبة بأربع قوائم تقع في مرتبة وسيطة بين السيارة والروبوت يمكنها السير و"المشي" و"الزحف".

وتساعد الأرجل المفصلية السيارة على اجتياز أي تضاريس، وتجعلها مثالية للتنقل بالنسبة للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى الاستجابة للطوارئ في حالات الكوارث للوصول إلى مناطق وعرة في مهمات إغاثة محتملة.

ولم يبدأ بناء المركبة بعد، وفقا لمتحدث باسم الشركة، لكن تمت المصادقة على التكنولوجيا الأساسية التي ستستخدم لصناعتها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة هيونداي السيارة وهي تتحرك بسهولة على أنواع مختلفة من التضاريس، كالأسطح الملساء والحادة أو الصخرية.

ويمكن للمركبة أن تسير في أي اتجاه، وقادرة على تجاوز فجوة طولها خمسة أقدام وتسلق جدار بذات الطول، وكذلك السير بسرعات تتناسب مع الطرق السريعة، وفقا للشركة.

وهناك نوعان من طرق المشي التي تستخدمها السيارة، الأولى "وضع الزواحف" حيث تنشر السيارة أرجلها وتتحرك مثل السحلية، والثانية "وضع الثدييات" عندما تقوم بتمديد أرجلها وتتحرك بمشية شبيهة بمشية الإنسان.