سياتل: قتيلان في إطلاق نار

قتل شخصان وأصيب آخران بجروح الأربعاء عندما فتح رجل النار على مركبات في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

وقال نائب مدير شرطة سياتل إن رجلا اقترب من سائقة وأطلق عليها النار فأصابها بجروح، ثم بدأ في إطلاق النار على حافلة.

عندها، استدار سائق الحافلة وقاد إلى مكان آمن ثم فعل زر التحذير وأعلن أنه أصيب بالرصاص.

في الأثناء، كان المسلح قد فتح النار على مركبات أخرى في المكان. واقترب من سائق وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا.

وعندا وصلت الشرطة، قاد المسلح سيارة مبتعدا واصطدم بسيارة أخرى فقتل سائقها. وبعيد مواجهة قصيرة، اعتقلته الشرطة.

وتم نقل المصابان (السائقة، وقائد الحافلة) والمسلح إلى المستشفى.



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وقالت شرطة سياتل إن أحد المصابين سائق حافلة وإنها اعتقلت شخصا واحدا على خلفية الاعتداء. وانتشرت الشرطة في عدة مواقع بسياتل مساء الاربعاء، فيما أظهرت كاميرات مراقبة عدة سيارات شرطة تحيط بحافلة عامة.

وقال ناطق باسم دائرة المواصلات المحلية إنه من المبكر تقييم الحدث.