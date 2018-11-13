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رياضة

سولاري مدربا لريال مدريد حتى 2021

سانتياغو سولاري

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الثلاثاء تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربا دائما للفريق حتى عام 2021.

وقال النادي في بيان مقتضب إن "مجلس إدارة ريال مدريد وافق خلال اجتماع عقده الثلاثاء على تعيين سولاري مدربا للفريق الأول حتى 30 حزيران/ يونيو 2021".​

وكان الفريق الملكي عين في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي سولاري مدربا مؤقتا خلفا لجوليان لوبيتيغي الذي أقيل بعد الهزيمة المذلة في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة (5-1).

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