متاجر لفيسبوك خارج العالم الافتراضي!

أطلقت شركة فيسبوك الاثنين عددا من منافذ البيع لأكثر من 100 علامة تجارية رقمية وشركات صغيرة.

وتم افتتاح منافذ البيع في تسعة مواقع مختلفة داخل سلسلة متاجر "ميسيز"، إحدى أكبر وأشهر العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

وستكون المنتجات المعروضة من فيسبوك متاحة لغاية الثاني من شباط/فبراير المقبل في متاجر "ميسيز" في نيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وبيتسبرغ وأتلانتا وفورت لودرديل وسان أنطونيو ولاس فيغاس ولوس أنجلوس.

وقالت فيسبوك على موقعها الرسمي إن متاجر "ميسيز" ستساعد العلامات التجارية الناشئة في الوصول إلى عملاء جدد من خلال عرض منتجاتها في مساحة فعلية داخل أحد أكثر متاجر التجزئة شعبية في العالم.