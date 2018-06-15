الجيش السوري يقتل معارضين بقصف في درعا

قصف الجيش السوري وحلفاؤه مقاتلي المعارضة في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة فقتلوا ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن الجيش قصف بلدتي كفر شمس والحارة قرب الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط منذ جرى الاتفاق على منطقة لخفض التصعيد في جنوب غرب سوريا العام الماضي بين روسيا، حليفة دمشق، والأردن والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة حذرت دمشق ليل الخميس من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وملائمة للرد على أي انتهاكات في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب سوريا.

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وقال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد هذا الأسبوع أيضا إن الاستعدادات لشن هجوم في المنطقة اكتملت وإن الحكومة نصبت دفاعات جديدة مضادة للطائرات قرب الجولان.