سوريا.. 20 ألف قتيل في 2018

سجل عام 2018 سقوط حوالى 20 ألف قتيل في سوريا، في أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع في هذا البلد قبل نحو ثماني سنوات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد السوري مقتل 19666 شخصا في 2018، بينهم 6349 مدنيا، وضمن هؤلاء 1437 طفلا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين "إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا" في منتصف آذار/مارس 2011.

وفي عام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.

وفي العام 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد أبرزها الغوطة الشرقية قرب العاصمة والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلا عن مساحات واسعة في محافظتي درعا وحمص وغيرهما.