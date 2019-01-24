سوريا.. لا تأشيرات خاصة للاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.

وقالت متحدثة في إفادة صحافية دورية للمفوضية أن "نظام بشار الأسد أوقف منح تأشيرات الدخول المتعدد"، وتابعت "نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي... بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض".

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز للأنباء إن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية كانون الثاني/يناير من دون تفسير من الحكومة السورية، مشيرين إلى أن الخطوة من شأنها أن تعقد جهود توزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الحرب الأهلية.