سوريا: غارات إسرائيلية على حلب

أعلنت السلطات السورية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة صناعية شمال حلب وأن دفاعاتها الجوية تصدت للهجوم، ليل الأربعاء الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن المنطقة المستهدفة تقع في الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضافت أن الهجوم استهدف مواقع في المنطقة الصناعية وأن الأضرار "اقتصرت على الماديات"، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خسائر بشرية.

وتناقل مغردون فيديو قالوا إنه يصور لحظة الانفجار، مرجحين أن الغارات استهدفت مخزن ذخيرة.

وقال شهود عيان إن خدمة التيار الكهربائي انقطعت في ريف حلب.

من جانبه، قال المرصد السوري إن الانفجارات "هزت منطقة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، وهي ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية".