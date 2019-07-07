سوريا.. تقارير تتحدث عن الإطاحة برئيس المخابرات الجوية

ذكرت صفحات سورية مؤيدة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى تغييرات في صفوف قيادات عدد من الأجهزة الأمنية المؤثرة، شملت اللواء جميل حسن، الذي ترأس إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2009.



وذكرت عدة صفحات، بينها نسور اللاذقية وحمص نتورك لايف، اليوم الأحد أن حسن حل محله نائبه اللواء غسان إسماعيل.



ولم يصدر أي تأكيد فوري من الحكومة أو وسائل الإعلام الحكومية، التي نادراً ما تورد الأخبار المتعلقة بوكالات الاستخبارات.



وقالت الصفحات إن المخابرات العامة يرأسها الآن اللواء حسام لوقا، بينما يتولى اللواء ناصر العلي الآن مسؤولية شعبة الأمن السياسي.



وأدرج بهجت سليمان، مدير المخابرات السابق والسفير السابق في الأردن، الأسماء أيضا على صفحته على فيسبوك وحسابه على تويتر.