سوريا.. انتهاء توزيع المساعدات في مخيم الركبان

قالت مسؤولة إغاثة في الأمم المتحدة الأربعاء إن المنظمة الدولية انتهت من توزيع المساعدات على آلاف السوريين معظمهم من النساء والأطفال، الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء قرب الحدود مع الأردن.

ووصلت قافلة بقيادة الأمم المتحدة تضم أكثر من 70 شاحنة السبت تحت حماية الجيش الروسي بعد شهور من التأخير، لنقل أول شحنة من مساعدات الإغاثة من داخل سوريا إلى مخيم الركبان الذي يضم أكثر من 50 ألف شخص والواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقالت المسؤولة في الأمم المتحدة فدوى عبد ربه بارود لوكالة رويترز: "انتهينا من توزيع جميع الإمدادات الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية".

وأوضحت أن الوضع الإنساني بأكمله في مخيم الركبان ما زال مؤلما إذ هناك نقص في السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي.

وقالت بارود إن المساعدات ستتيح فترة راحة قصيرة فقط، محذرة من أن عدم وصول مساعدات بشكل منتظم سيؤدي إلى تدهور حالة المقيمين في أوضاع صحراوية قاسية مع بدء فصل الشتاء.

وأضافت أن فريق الأمم المتحدة سيكمل حملة تطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى لحماية 10 آلاف طفل في المخيم قبل أن يغادره.

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بوصول المساعدات للمخيم القريب من قاعدة التنف العسكرية الأميركية في الصحراء حيث تتلاقى الحدود السورية والأردنية والعراقية.