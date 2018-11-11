'قسد' تستأنف القتال ضد داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، الأحد استئناف عملياتها العسكرية ضد داعش في آخر جيب يسيطر عليه التنظيم المتشدد في شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على تعليق العمليات العسكرية ردا على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إنه "نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) وكذلك الحركة الدبلوماسية النشطة التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود ... فقد ارتأت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش".