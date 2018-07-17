سودانيون: لا لتعديل الدستور، لا لترشيح البشير

"لا لتعديل الدستور، لترشيح البشير".

عنوان حملة يقودها تيار سياسي ليبرالي في السودان تهدف إلى قطع الطريق أمام إعادة ترشيح الرئيس السوداني لفترة رئاسية جديدة عمر البشير في انتخابات 2020.

تيار "سودان المستقبل" يدعو في حملته إلى جمع مليون توقيع لمنع هذه الخطوة في حال أقدم عليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.

رئيس الحملة إبراهيم النجيب يقول لقناة "الحرة" إنهم يسعون لجمع مليون توقيع خلال شهر، لتكوين "كتلة حرجة من المواطنين الداعمين للتغيير في السودان".

ويعتزم تيار "سودان المستقبل" خوص الانتخابات الرئاسية المقبله عبر مرشحه عادل عبد العاطي.​

وقال التيار في بيان إن "الغرض ليس الوصول للانتخابات بل تحويلها لعملية مقاومة وقيادة الرأي العام والشعب تجاه قضاياه المعاشة، بعد 29 عاما من حكم الفرد".

لكن أحزاب سياسية موالية للبشير ترى أنه يحق له رسميا الترشح في عام 2020، في حال صادق البرلمان على تعديل قانون الانتخابات وتحديدا "المادة 26" التي تحدد الدورة الزمنية للرئاسة بفترتين.

وتولى البشير الحكم في السودان في عام 89 إثر انقلاب عسكري.

وتم انتخاب البشير للرئاسة عامي 2010، و2015 وفقا لدستور السودان الانتقالي الذي أقره اتفاق نيفاشا للسلام.

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