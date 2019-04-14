السودانيون يتذكرون سوار الذهب؟

"نحن أبناء سوار الذهب ولن نخون الشعب"، يقول الفريق أول ركن/ عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد يوم واحد فقط من إسقاط نظام الرئيس عمر البشير يوم الخميس الماضي. سوار الذهب، اسم لم يتردد صداه وسط المحتجين والمعتصمين فحسب، بل استشهد به قادة المجلس العسكري في رسالة تطمين لقوى المعارضة التي ما زالت تشكك في نوايا المجلس العسكري بالسيطرة على الحكم. فمن يكون سوار الذهب؟ إنه المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، الرئيس الخامس للسودان الذي وخلافا لكثير من القادة العسكريين وعد بترك السلطة لحكومة مدنية وأوفى وعده. تلقى تعليمه العسكري في الكلية الحربية السودانية وتخرج منها في عام 1955. تسلم السلطة إثر انقلاب على الرئيس السابق جعفر النميري، استجابة لانتفاضة السادس من أبريل 1985. وكما وعد، سلم السلطة بعد عام إلى حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي (رئيس الوزراء). أعلن سوار الذهب بعد ذلك اعتزال العمل السياسي وأصبح أمينا عاما لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

سوار الذهب الذي انقلب على النميري، هو ذات الرجل الذي كان سببا في تسلمه لمقاليد السلطة مجددا، عندما رفض تسليم حامية مدينة الأبيض( غرب السودان)، إثر انقلاب الرائد هاشم العطا على النميري في عام 1971. في عام 1972 أبعد عن الخدمة تعسفيا، فتوجه إلى قطر حيث عمل مستشارا للشؤون العسكرية عند الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حاكم قطر آنذاك. لاحقا، حظي سوار الذهب برضا النميري، فعاد رئيسا لهيئة الأركان وتدرج إلى أن عين في عام 1985 قائدا أعلى للقوات المسلحة السودانية. فاز في عام 2004 بجائزة الملك فيصل العالمية. ولد سوار الذهب في مدينة الأبيض في عام 1934، وتوفي في تشرين أول/ أكتوبر 2018. وعاد اسم سوار الذهب من جديد في تغريدات وهتافات الناشطين السودانيين. علي شندب وصفه بـ"أيقونة السودان الحقيقية":

أما عبد الله النقيسي فسماه "رئيس العام الواحد":

ويقول صالح حسن إن المجلس العسكري في السودان ليس أمامه سوى طريقين، "إما سوار الذهب، أو الشيطان":

اعتصامنا ضمان حماية ثورتنا لكن تحالف إعلان الحرية والتغيير (معارض) فقال إنه لا مخرج للمجلس العسكري سوى تسليم السلطة لحكومة مدنية. وأوضح في بيان أصدره الأحد، غداة لقائه المجلس، أنه بصدد تسليم رؤيته لقيادة القوات المسلحة، مشددا على أن "الاعتصام هو الضامن لتنفيذ إرادة الشعب".

الاعتصام في يومه التاسع المحتجون استجابوا لقيادتهم وما زالوا معتصمين أمام القيادة العامة وسط الخرطوم، رافعين شعارات مؤيدة للثورة، ومحذرين من الوقوع في ذات الأخطاء التي أدت إلى إجهاض ثورات مماثلة في دول أخرى: