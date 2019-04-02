سواريز وميسي ينقذان برشلونة

أنقذ المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة المتصدر من الخسارة أمام مضيفه فياريال في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتسجيله هدفا في توقيت قاتل منح حامل اللقب التعادل 4-4 بعد مباراة مثيرة.

وتقدم برشلونة بداية بثنائية نظيفة، قبل أن يعادل فياريال ويتقدم 4-2 قبل عشر دقائق من النهاية، ليعود برشلونة ويسجل هدفين في الدقائق الأخيرة وينتزع نقطة بعدما دفع مدربه إرنستو فالفيردي بالأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي إيفان راكيتيتش اللذين كانا على مقاعد البدلاء.

لكن التعادل أفقد برشلونة نقطتين في سعيه للاحتفاظ بلقبه في الليغا، إذ أتى بعد تحقيق مطارده المباشر أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه جيرونا بثنائية للأوروغوياني دييغو غودين والفرنسي أنطوان غريزمان.

وبذلك، تقلص الفارق بين برشلونة وأتلتيكو إلى ثماني نقاط، قبل أيام من مباراتهما المرتقبة في المرحلة الحادية والثلاثين على أرض النادي الكاتالوني في ملعب كامب نو السبت، والتي ستشكل نتيجتها محطة مفصلية في مسار اللقب هذا الموسم.

وشهدت مباراة برشلونة وفياريال تبدلا في دفة القيادة في مراحلها المختلفة، إذ بدأت بسيطرة كبيرة للنادي الكاتالوني ترجمت بهدفين سريعين عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو (12) ومواطنه مالكوم (16)، قبل ان يسجل فياريال أربعة أهداف موزعة بين الشوطين، عبر النيجيري سامويل شوكويزي (23)، والكاميروني كارل توكو إيكامبي (50)، وفيسينتي إيبورا (62) والكولومبي كارلوس باكا (80).

وفي حين بدت المباراة متجهة إلى نتيجة قاسية ضد برشلونة، أنقذ ثنائي الهجوم ميسي وسواريز الموقف، بتسجيل الأول هدفا من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 90، أتبعها سواريز بتسديدة صاروخية بيسراه (90+3).